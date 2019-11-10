MÜSİAD ‘Milli Üretim Üssü’ kuruyor

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MÜSİADüretim alanları ve imkânları kısıtlı 'küçük sanayi sitesi' üreticilerinin Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) rahat geçiş yapabilmeleri amacıyla 81 ilde OSB kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi'nde ilk kez hayata geçirilecek projenin temelleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tesisin temel atma töreninde konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, geleceğe dönük adımlar attıklarını belirtti. Naci Ağbal da, TEKMÜSKOOP projesinin 11'nci Kalkınma Planı vizyonu doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.