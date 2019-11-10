SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde çizdiği dengesiz grafik nedeniyle dünya piyasalarında dolar güvenilirliğini kaybediyor. Bu noktada yatırımcılar altının daha iyi bir tercih olacağını belirtiyorlar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? İşte 10 Kasım dolar Euro alış satış fiyatı…
Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden bulabilir, canlı fiyatları takip edebilirsiniz…
Dolar
Alış: 5,7623
Satış: 5,7650
Euro
Alış: 6,3508
Satış: 6,3579