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SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir yaşanan dengesiz grafik nedeniyle dolar dünya piyasalarındaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ediyor. Yatırımcılar bu noktada altını daha güvenilir bir yatırım aracı olarak tercih ediyorlar. Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL' sorusunu aratıyorlar. İşte 10 Kasım dolar Euro alış satış fiyatı…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 23:27
SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde çizdiği dengesiz grafik nedeniyle dünya piyasalarında dolar güvenilirliğini kaybediyor. Bu noktada yatırımcılar altının daha iyi bir tercih olacağını belirtiyorlar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? İşte 10 Kasım dolar Euro alış satış fiyatı…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 10 KASIM DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden bulabilir, canlı fiyatları takip edebilirsiniz…

Dolar

Alış: 5,7623

Satış: 5,7650

Euro

Alış: 6,3508

Satış: 6,3579

piyasalar
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SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum!
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