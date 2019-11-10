Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum!

SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Kasım Dolar kurunda son durum! Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir yaşanan dengesiz grafik nedeniyle dolar dünya piyasalarındaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ediyor. Yatırımcılar bu noktada altını daha güvenilir bir yatırım aracı olarak tercih ediyorlar. Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL' sorusunu aratıyorlar. İşte 10 Kasım dolar Euro alış satış fiyatı…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 23:27