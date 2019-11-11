11 milyon fidan bugün toprakla buluşacak

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" etkinliği bugün saat 11.11'de Ankara'dan başlatılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 11 milyon fidan geleceğe nefes olmak üzere miras bırakılacak. İki ayrı Guinness Dünya Rekoru'na da koşulacak ağaçlandırma seferberliğinde, Çorum'da "1 saatte en çok fidan dikme rekoru" ile "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü" rekorlarına imza atılması bekleniyor. Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes. com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.



SANATÇILARDAN DA DESTEK GELDİ

Fidanların yaklaşık yüzde 5'i yurtdışında yaşayanlar tarafından sahiplenildi. En fazla talep ise ABD, Almanya ve Avusturya'dan geldi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedeflenen organizasyon sanat ve spor camiasından da yoğun ilgi gördü. Seda Sayan, Kerem Cem, Murat Boz, Hülya Koçyiğit, İrem Derici ve Gülben Ergen gibi sanatçıların sosyal medya üzerinden yayınlanan destek videoları ağaçlandırma etkinliğinin farkındalığını artırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe spor kulüpleri de fidan dikme organizasyonuna desteklerini açıkladı. Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor ile yapacakları maça gelecek her taraftar için bir fidan bağışında bulunacağını bildirdi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da yayınladığı videoyla etkinliğe destek verdi. "Kalk Gidelim" dizisi ekibi, çocuk sanatçı Enes Göçmen ve spiker Erdoğan Arıkan ve Doktor Ender Saraç da desteklerini dile getirdi.



ERDOĞAN'DAN DAHA YEŞİL TÜRKİYE ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda bugün 81 ildeki 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti. Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi. ANKARA