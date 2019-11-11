Bakan Kurum duyurdu! 2020 yılında tüm belediyelerin kullanımına açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek" dedi.

Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023 yılında, bugün yüzde 13 seviyesinde olan evsel atık geri kazanım oranını en az yüzde 35 seviyesine çıkarmak" açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum Emlak Bankası ile ilgili olarak, "2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız" ifadelerini kullandı.