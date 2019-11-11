Bakan Pakdemirli: 13 bin futbol sahası kadar alana fidan dikiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Ankara Batıkent'te gerçekleştirilen Fidan dikimine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 11 milyon fidan ile 'Daha yeşil bir Türkiye' için gerçekleştirilen seferberlikte konuştu. Her 11 Kasım'da okullarda ağaç dikiminin yapılacağını müjdeleyen Pakdemirli, projeye gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"11.11.2019- 'MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ' SEFERBERLİĞİ"

Tarihi bir gün olan 11.11.2019-Milli Ağaçlandırma Günü'nün hayırlı ve ebedi olması temennisinde bulunan Bakan Pakdemirli, vatandaşların projeye gösterdiği yoğun ilgiye değindi, 14 milyona yakın bir sayı da fidan sahiplenildiğini belirten Pakdemirli, ''Bugün görüyoruz ki; Milletimizin Orta Asya'nın kalbinden çıkardığı "Hayat Ağacı", Anadolu'nun göğsünde büyüyen bir "Hayat Çınarı"na dönüşmüştür. Zira bizim kuruluşumuzun rüyası, "Çınar'dır; kurulduğumuz yerin adı, Söğüt'tür.Öyle ki: Bizim; dünyamız da ağaçtır, rüyamız da... Bizim; sevdamız da ağaçtır, davamız da... İşte biz, "Geleceğe Nefes" olmaya karar verdiğimizde, bu kampanyayı 11 Milyon fidan ile sınırlandırmıştık. Ancak gördük ki aziz milletimiz, bu kampanyayı bir seferberliğe dönüştürerek bir 'Memleket Meselesi' haline getirdi. 11 Milyon fidanın tamamının birkaç gün içinde sahiplenildiğini görünce bizler de bu ilgiyi ve heyecanı karşılıksız bırakmayarak sahiplenilecek fidan sayısını 11 Milyonun üzerine çıkardık.Bugün en son baktığımda, sahiplenilen fidan sayısı 14 milyona yaklaşmıştı.'' dedi.

''2023 HEDEFİMİZ 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK''

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, son 17 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin rakamları paylaştı.

Pakdemirli; ''Biz, 'Daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Dünya' hedefiyle yola çıktık. Bu hedefle; dünyanın orman varlığı azalırken, Türkiye'yi orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri konumuna getirdik. Ve 3 kıtada çevre ülkelere ormancılık desteği veren yegane ülke olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlık olarak biz; 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını, son 17 yılda yaptık. Yanan ormanların 40 misli kadar alanı, ağaçlandırdık. 2002 yılından önce, yılda 75 milyon fidan üretilirken, biz, son 17 yıldır, yılda ortalama 350 milyon fidan üretiyoruz. 2002 öncesinde ülkemiz yüzölçümünün 4'te 1'i orman iken bugün, yüzölçümümüzün 3'te 1'ini ormanlık alana ulaştırdık. Yani orman varlığımızı 17 yılda, 1.8 milyon hektar alan artırdık. Ve bugün hamdolsun, iki Kıbrıs adası büyüklüğünde orman alanını ülkemize ve milletimize kazandırmış olduk. İnşallah 2023 yılına kadar da ülkemizde 7 Milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Yani 7 Milyarlık dünya nüfusu kadar, fidan dikmiş olacağız.'' diye konuştu.

"13 BİN FUTBOL SAHASI KADAR ALANA FİDAN DİKİLİYOR"

Bakan Pakdemirli, bugün toprakla buluşan 11 milyon fidan ile ağaçlandırılan alanın büyüklüğünü de örneklerle anlattı; ''11 Milyon fidan dikmek demek, şu demek. Bir: 13 bin futbol sahası büyüklüğünde alan demek. İki: Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek. Bunun muazzam bir büyüklük olduğunu ifade ederek, dikkatlerinize sunmak isterim.''

11 MİLYON İLE ÇİFTE DÜNYA REKORU

Bakan Pakdemirli, 11 milyon fidan seferberliği ile Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabına da adını iki rekorla yazdıracağını belirterek; ''232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettirilecek. İkinci rekorumuz için de; bugün fidan dikerken çektirdiğiniz bir fotoğrafı gelecegenefesalbum.com adresine yüklemenizi istiyoruz. Böylelikle "Dünyanın En Büyük Online Fidan Diken İnsan Albümü"nü Guinness'e tescil ettirerek ikinci bir rekora daha milletçe imza atmış olacağız'' diye konuştu.