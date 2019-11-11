Milli enerjiye karalama operasyonu!

Türkiye'nin yerli ve milli enerji yatırımları uluslararası enerji şirketlerini rahatsız etti. Çünkü Türkiye'nin enerji sağlayacak çok fazla imkânı var… Bu enerji kaynaklarını doğru kullanabilmek için yerli ve milli enerjiyi oluşturmak adına çeşitli projeler üretildi. Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde, yerli ve milli enerji projeleri faaliyete geçirildi. Ancak uluslararası arenada farklı enerji lobileri Türkiye'nin enerji politikasını karalamak için büyük bir çaba içerisinde olduğu yaptıkları haberlerde görülüyor.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ YATIRIMLARINI KÖTÜLÜYORLAR

Türkiye'nin özellikle fosil yakıtlar yani kömür, petrol ve doğal gaz olarak sınıflandırılabilecek enerji kaynaklarıyla ilgili yerli ve milli yatırımına karşı dünyadaki güçlü fosil yakıt şirketleri lobi faaliyetleri yaparak kara propagandaya başladılar. Bu şirketler uluslararası ve bazı yerli medya oluşumlarını da kullanmayı ihmal etmiyorlar. Bu medya kuruluşları, Türkiye'nin enerji politikalarını karalayan haberler yapıp ülkenin zor durumda kalmasını sağlamaya çalışıyor.

Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin de Milli Enerji'ye 'emperyal' operasyon başlıklı bugünkü köşe yazısında bu konuya değindi. Alkin köşe yazısında, "Ne hikmetse, 'emperyal' fosil yakıt şirketlerinin beslediği uluslararası medya kanalları ve Türkiye'deki sınırlı sayıdaki ulusal düzeyde konvansiyonel ve dijital medya yayıncıları ve ilginçtir, daha çok Ege Bölgesi ağırlıklı kimi yazılı ve dijital medya yayıncıları, Türkiye'nin 'milli' ve 'yerli' yenilenebilir enerji atılımlarını, yatırımlarını sürekli kötüleyen, sürekli baltalayan bir yayın stratejisi içindeler" diyerek kara propagandayı gözler önüne serdi.

BAŞKA ÜLKELER ÖVÜLÜYOR, TÜRKİYE KARALANIYOR

Türkiye'nin milli yatırımlara öncelik vermesini hazmedemeyen yabancı enerji şirketlerin lobileri, farklı platformlarda ve medyadaki uzantılarıyla Türkiye'deki yerli enerjinin millileşmesi sürecini saldırılarla durdurmaya çalışıyor.

Prof. Dr. Alkin de köşe yazısında yabancı medyanın Türkiye'nin 'milli' yatırımlar yaparak oluşturduğu doğal yaşam ve tarımsal üretim yatırımlarını 'tehlikeli olarak gösterdiğine dikkat çekti. Alkin, "Öyle tuhaf bir durum var ki, aynı uluslararası medya kuruluşları, İrlanda, Hollanda, İskandinav ülkeleri, İtalya veya Almanya'da gerçekleştirilen rüzgâr, güneş ve jeotermal projelerini överken; konu Türkiye olduğunda, aynı uluslararası standartlar gözetilerek yapılmış 'milli' yatırımlar, doğal yaşam ve tarımsal üretim için nedense 'tehlike' arz edebiliyor" sözleriyle bu duruma açıklık getirdi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemdeki projelerine de değinen Prof. Dr. Alkin, Türkiye'nin 'yenilebilir enerji' kaynaklarını güçlü bir şekilde devreye alınmasının ve bu alanda 'milli teknoloji' üretmek adına önemli hamleler yaptığını yazdı.

Yazar Alkin, "Bakan Albayrak'ın önceliklendirdiği en önemli konulardan birisi ise, 'yenilebilir enerji' kaynaklarıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak projelerin 'ehil eller' aracılığı ile yürütülmesi yönündeki stratejiydi. Dünyadaki saygın proje tekniklerine dayalı 'yenilenebilir enerji' yatırımları, Türkiye adına 'enerjide dışa bağımlılığı' azaltacak bir fırsat anlamına geliyor. Enerji Bakanı Dönmez de, aynı titizlikle bu süreci devam ettiriyor" diyerek yazını sonlandırdı.

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