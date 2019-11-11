MTV avantajı ile yola çıktı

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FORD'UNyenilenen pick-up modeli Ranger, 2.0 lt EcoBlue dizel motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni motor yerini aldığı 2,2 litre hacimli TDCi motora kıyasla yüzde 19'a varan düşük yakıt tüketimi ve yıllık 2 bin 501-9 bin 603 TL arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi avantajı sağlıyor. Ranger'in daha güçlü ve performanslı modeli Raptor ise pick-up'tan beklentileri çok daha fazla olan kullanıcılara hitap ediyor. Raptor'un kaputunun altında 213 bg ve 500 Nm tork üreten 2.0 lt EcoBlue bi-turbo dizel motor bulunuyor. Ford'un F‑150 Raptor modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni Ranger Raptor sınıfının en yüksek su geçiş derinliği ve 2.500 kg'a kadar sunduğu römork çekme kapasitesiyle öne çıkıyor. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Avrupa'nın en çok satan pick-up'ı Ford Ranger'ın yeni modeli ve Ranger Raptor ile pick-up sınıfında ezberleri bozduğunu söyledi.