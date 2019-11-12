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OYAK, ’i almaktan vazgeçti

Giriş Tarihi: 12.11.2019
OYAK, British Steel’i almaktan vazgeçti
OYAK iştiraklerinden Ataer Holding, British Steel'in satın alınmasına yönelik müzakereleri "beklenen ticari verimliliğinin sağlanamayacağı" gerekçesiyle sonlandırdı. OYAK'tan yapılan açıklamada, "Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır. Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik üreticisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz" denildi.
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OYAK, British Steel’i almaktan vazgeçti
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