Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Cari fazlada yeni zirve: 5.9 milyar dolar

Cari fazlada yeni zirve: 5.9 milyar dolar

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Cari fazlada yeni zirve: 5.9 milyar dolar
Gecen yıl ki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine girilen ekonomide, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından da 'etkileyici' olarak tanımlanan bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada bir rekor daha kırdı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar olan cari fazla, yıllık bazda ise 5 milyar 895 milyon dolarla yeni zirveye ulaştı. Ekonomi yönetiminin tedbir ve uygulamalarıyla geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllık cari açık yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi. Yıllık cari açık ekonomideki dengelenme sürecinin etkisiyle 12 ay boyunca da daraldı.

BORSA 1 TRİLYON SINIRINI GEÇTI
Borsada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin olumlu beklentiler, jeopolitik risklerin azalması ve ekonomideki toparlanmanın etkisiyle başlayan yükseliş devam ediyor. 14 Ekim'de 93 bin 891 puana gerileyen endeks, dün 104 bin 428 puana kadar çıktı. Endeks yüzde 11.2 artarken, şirketlerin değeri de 120 milyardan fazla yükselerek 1 trilyon lira sınırını geçti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cari fazlada yeni zirve: 5.9 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN