Cari fazlada yeni zirve: 5.9 milyar dolar

BUGÜN NELER OLDU

Gecen yıl ki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine girilen ekonomide, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından da 'etkileyici' olarak tanımlanan bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada bir rekor daha kırdı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar olan cari fazla, yıllık bazda ise 5 milyar 895 milyon dolarla yeni zirveye ulaştı. Ekonomi yönetiminin tedbir ve uygulamalarıyla geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllık cari açık yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi. Yıllık cari açık ekonomideki dengelenme sürecinin etkisiyle 12 ay boyunca da daraldı.Borsada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin olumlu beklentiler, jeopolitik risklerin azalması ve ekonomideki toparlanmanın etkisiyle başlayan yükseliş devam ediyor. 14 Ekim'de 93 bin 891 puana gerileyen endeks, dün 104 bin 428 puana kadar çıktı. Endeks yüzde 11.2 artarken, şirketlerin değeri de 120 milyardan fazla yükselerek 1 trilyon lira sınırını geçti.