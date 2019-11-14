Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika haberi! 2020 Ocak En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş yeni yıl da yapılacak maaş artışı için geri sayıma başlarken, bu artışlardaki en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık dönemindeki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında etkili olacak. Bilindiği üzere emekliler bu yıl Temmuz ayında zam almışlar, iki bayramda da ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Peki, 'emekli zammı belli oldu mu' 2020 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika detaylarına haberimizin içerisinde sizler için yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, maaş tablolarını görüntüleyebilirsiniz…