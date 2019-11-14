Halkbank’ın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Halkbank, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18.2'ye yükseltti. Banka'nın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14.1 artışla 284 milyar lira olarak gerçekleşti" denildi.

Kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Yeni Ekonomi Programı'nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz" dedi ve ekledi:

"Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası'nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz."

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbank'ın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, "Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır" dedi.

Türkiye Ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını ifade eden Arslan şunları belirtti:

"Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. Yakın zamanda hizmete sunulan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile de ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerimiz Türkiye ekonomisine değer katan uygulamalar olmuştur. Bankamız tüm firmaların rekabet gücünün artırılması ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecektir."