İmeceMobil ile dijital tarıma yatırım yapıyoruz

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Türkiyeİş Bankası'nın iştiraki Softtech çiftçiler için İmeceMobil uygulamasını geliştirdi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Uygulamayla çiftçilerimiz, üretime dair ihtiyaç duydukları birçok bilgiye dijital ortamda, 7/24 rahatlıkla ulaşabiliyor. Hava durumundan özel kampanyalara, güncel zirai bilgilerden çiftçilerimizin sorularını cevaplamaya hazır tarım uzmanlarına; tarımla ilgili her şey İmeceMobil'de olacak" dedi. Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime katkı sağlamanın, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu bildiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: "Yeni nesil teknolojiler pek çok sektörde uygulama alanı bulmaya devam ederken, bu sektörler arasında tarım yerini giderek daha da sağlamlaştırıyor. Teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana alındığı ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım bankacılığı yapılması, bankamız stratejimizin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor."İmeceMobil'i bankanın müşterisi olsun olmasın tarım sektöründe faaliyet gösteren herkesin kullanımına sunduklarını anlatan Şimşek, "İmeceMobil uygulamamız mağazalardan ücretsiz olarak indirebiliyor" dedi.Şimşek'in verdiği bilgilere göre, İmeceMobil üzerinden çiftçiler tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini kaydederek bu alanların hava tahmin raporlarını görüntüleyebiliyor. Böylece kaydedilen yerle ilgili don, dolu, yağış, fırtına, yıldırım ve şimşek gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alarak hazırlık yapabiliyor.Alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili sorularını fotoğrafla, yazarak, ses kaydederek ya da video ile ücretsiz olarak sorabiliyor ve tavsiyeler alabiliyor. Uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatlarını öğrenebiliyor. Tarımsal güncel haber ile duyurulara ulaşılabiliyor, hibe ve destek programlarından hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor.Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "İmeceMobil içerisinde tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot (akaryakıt), yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların faizsiz dönem avantajıyla karşılanmasını ve hasat döneminde elde edilen gelirler ile geri ödenmesini sağlayan üreticilerimize özel tasarladığımız İmece Kart ürünümüze özel kampanyalar da bulunuyor. Üreticilerimize yönelik olarak tarımsal girdi satışı yapan çok sayıdaki firma ve sektör kuruluşu ile işbirlikleri yapıyor ve özel koşullu kampanyalar düzenliyoruz. İmece Kart'ım alanından Maximum İşyerim uygulamasını indirerek bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor" dedi.