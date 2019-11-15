Türkiye ‘Thomas Cook’ krizinden kârla çıktı

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın birçok ülkesinde derinleşmesine rağmen Türkiye'nin Thomas Cook krizinden kârla çıktığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Ersoy, "Hem kaybı kapattık hem de İngiltere pazarında büyümeyi sağladık. Turizm Tanıtım Ajansı'nın ilk faydasını Thomas Cook krizinde gördük. Bu krizden 1 milyon 380 bin kapasite artırarak dünya ülkelerine fark attık. Thomas Cook Destek Kredisi hazırlandı. Türkiye dünyanın birçok ülkesini sarsan bu krizi avantaja çeviren nadir ülkelerin başında" diye konuştu.2019'un ilk 10 ayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının 30.4 milyona ulaşarak tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçtiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Yılbaşına kadar Milli Sarayları da Müzekart kapsamına alıyoruz. Vatandaşlar Müzekart'la Milli Saray'ları da ziyaret edebilecekler. Müzekartlara zam da yapılmayacak" dedi.TBMM Genel Kurulu, vergilerle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde yaptığı değişiklik ile otel, motel, pansiyon gibi tesislerde kalanlardan alınacak konaklama vergisi oranını yüzde 2 olarak belirledi. Değişiklikle, komisyonda maktuya çevrilerek 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira olarak belirlenen miktarın, teklifin ilk halinde olduğu gibi nispi oranda belirlenmesine imkân sağlandı. Böylece, vatandaşların üç yıldızlı bir otel ile ultra lüks tatil köyü için hemen hemen aynı rakamı ödemesinin önüne geçildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, düzenlemeye ilişkin "Vergi hasılat üzerinden 1 Nisan 2020'den başlamak üzere, yıl sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021'den itibaren de yüzde 2 olarak yasalaşacak" açıklamasını yapmıştı. ANKARA