Son dakika haber: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler!

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinin ardından vatandaşlar kamu ve özel bankaların da kredi faizlerinde son dakika indirim yapıp-yapmayacağını merakla takip ediyordu. Bankalar müştelerine yönelik yeni indirim kampanyalarını sunarken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ev ya da otomobil almak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar güncel oranlarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Biz de haberimizde en yeni oranları derledik.

İşte Garanti, TEB, Yapıkredi, Ziraat, ING Bank, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi (Hızlı kredi) 1.39

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi :1.15

Konut kredisi: 1.1