Geleceğin teknolojileri için yol haritası hazır

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, kritik teknolojilerde atılım ve insan gücü kapasitesini artırmak için yol haritasını hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı 2020 planına göre ulusal öncelikler dikkate alınarak otomotiv, büyük veri, enerji depolama, yapay zekâ, biyoteknoloji, sensör teknolojileri gibi kritik sektörlerde ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi için maliyetlerin bir bölümünü devlet karşılayacak.Otomotiv ve savunma sanayisinde kritik teknolojilere odaklanılacak. Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde, çevre teknolojileri, bağlantılı ve otonom araçlar, akıllı hareketlilik gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek. Savunma sanayinde ileri teknolojiler eksenli projeler, yatırımlar desteklenecek.Kritik sektörlerde teknoloji üretme ve adaptasyon yeteneği geliştirilecek. Bu sektörlere yönelik Sanayi Doktora Programı için yeni çağrıya çıkılacak. Kritik teknolojilerde stratejik ülkelerle ikili anlaşmalar ve çok taraflı platformlar kanalıyla iş birliğini güçlendirecek. Otomotiv sektörü ile elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal ve savunma gibi sektörlerle işbirliği ve bütünleşme sağlayamaya yönelik tedbirler alınacak. Teknoloji tedarikçileri ile kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri oluşturulacak.