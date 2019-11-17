İş garantili liseler kuruluyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ilk olarak turizm alanında açılan iş garantili meslek eğitim merkezlerinin gıda, sağlık, sanayi ve teknoloji gibi farklı birçok alanda yaygınlaştırılacağını söyledi. Söz konusu liselerin iş garantili ve 3 dil öğretme şartı ile eğitim vereceğini belirten Bakan Selçuk, "Yaşlı, hasta bakımı, bilişim, sağlık hemen her alanda iş garantili 3 dil öğretme şartlı liseler hayata geçiriyoruz" dedi.Bakan Selçuk, ilk olarak hayata geçirdikleri turizm sektöründeki okulların sektörde büyük bir karşılık bulduğunu belirterek, "Bu kapsamda 11 okul açtık, başarı ve ilerleme çok iyi durumda" dedi. Liseleri özel sektörün açmasına ilişkin yasanın geçmesinin ardından talebin patladığını söyleyen Selçuk, "Şimdi oteller içlerinde okullar açmamız için yarışa girdi. 192 lüks otel bu kapsamda yeni başvuruda bulundu" dedi. Sektör bazlı yeni meslek eğitim merkezlerinin açılacağını belirten Selçuk, "Mesleki eğitim kapsamında 53 sektörle bireysel görüşme yaptım. Eleman arayan sektör ve iş arayanlar arasında boşluk var. Bu nedenle ASELSAN'ın içine okul açtık. İTÜ'nün içine iş garantili lise açtık, ihtiyacın olduğu sektörlere de yenilerini açacağız. Hakemlik lisesiyle, hastanelerin içine de okullar geliyor" dedi.