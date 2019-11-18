Galataport, kruvaziyer turist sayısını 1.5 milyona çıkaracak

BUGÜN NELER OLDU

BeyoğluGüzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, ilk geminin Nisan 2020'de yanaşacağı Galataport İstanbul'un, şehrin 20 bine kadar gerileyen kruvaziyer turist sayısını 1.5 milyona ulaştırmasının beklendiğini söyledi. Galataport İstanbul'un, 1.7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkânı vereceğini ifade eden Hışım, projenin önemli sayıda yerli ve yabancı turist çekeceğini vurguladı.İstanbul'un kruvaziyer turistte zirveyi 2014'te gördüğünü söyleyen Hışım, 2014'te sadece Karaköy Limanı'ndan ağırlanan günübirlik ziyaretçi sayısının 444 bini aştığını belirtti. Son yıllarda kruvaziyer turizmin tekrar canlandığını ifade eden Hışım, "Araştırmalara göre şehre gelen kruvaziyer turist sayısının bu yıl 20 binde kalacağı görülüyor. Herkes Galataport İstanbul'un açılmasını bekliyo" diye konuştu.