Şirketlere yerel destek sağlanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalkınma ajanslarının başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi Programı' ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceklerini bildirdi. ATO Congresium'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı 2019 Etkinliği'nin açılışında konuşan Oktay, 2023 yılına kadar Türkiye'de teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedeflediklerini anlatarak, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi. Oktay, Türkiye'nin kalkınma hamlesi için tasarımı, üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyerek tüm imkanları seferber ettiklerini anlattı.