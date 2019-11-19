Son dakika haberi: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 19 Kasım

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Son dönemde dünya piyasalarında oldukça değişkenlik gösteren dolar kuru, yatırımcıların güvenini kaybetmeye devam ediyor. Ekonomistler ve uzmanların görüşlerine göre döviz kurlarına yatırım yapmak yerine altına yatırım yapılması daha mantıklı görülüyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 19 KASIM DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.