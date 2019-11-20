Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası'na kutlama mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Çiftçimize destek olmak amacıyla Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan, 156 yıl boyunca ülke tarımının, çiftçisinin ve tüm üreticilerinin yanında olan, ekonomimize değer katan Ziraat Bankası'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. https://t.co/15oLw530vR — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 20, 2019