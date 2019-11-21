Makine sektöründe bağımlılık bitiyor

Türk makine endüstrisi stratejik bağımsızlık kapsamında tarihi bir projeye kilitlendi. Savunma Sanayisi Başkanlığı (SSB) ve sektör temsilcilerinin öncülüğünde 3 yıldır yürütülen yerli 5 eksenli cnc makine imalatının yaygınlaşmasında düğmeye basıldı. Sektörün öncüleri ile ortak yapılacak imalatla üretim bağımsızlığı da garantiye alınmış olacak. Zira milyarlarca ürünün imalatına imkân sağlayan beş eksenli makineler, savunmadan, otomotive, uzay teknolojilerinden havacılığa kadar tüm tedarik parçaların üretimine olanak sağlıyor. Böylece olası bir ambargo sürecinde de ülke içindeki üretimlerin aksamasının önüne geçiliyor. 3 yıla yakın süredir bu alanda çalışma yaparak raporlarını Savunma Sanayisi Başkanlığı'na sunduklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü ve Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Eski Başkanı Hakan Aydoğdu, "Takım Tezgâhları Üreticileri olarak bu alanda detayları çalışma ve raporları tamamladık. Türkiye için oldukça stratejik bir yatırım hamlesinden bahsediyoruz" dedi.Öte yandan İğrek Makine, "5 Eksen Senkronize Çalışan Büyük Ebatlı CNC Freze Makinesi" ismi verilen makine üretimine başladı. Strateji kapsamında yerli know how'ın yaygınlaşması sağlanacak.

MAKİNELER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Sektörün tüm paydaşları ise Bursa'da bir araya geliyor. 28 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda buluşacak. Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bumatech Fuarları, katılımcı firmalarının yüzde 80' nin yerli olması ile ülkemizde düzenlenen diğer makine fuarları arasında öne çıkıyor. Neredeyse tamamına yakını kendi makinelerini üreten katılımcı firmalarımız yaptıları ihracat ile de ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Bu özellikleri ile Bumatech fuarlarını "Milli Fuarlar" olarak nitelendirebiliriz'' ifadelerini kullandı.