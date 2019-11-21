Son Dakika Haberi: Emekliye en az 1262 TL! SSK ve Bağ-Kur Ocak 2020 emekli maaş zamları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili geri sayım başladı. Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala milyonlarca emekli yaşanan maaş artışı ile ilgili araştırmalara başladılar. Bu noktada en önemli etkenlerden bir tanesi ise 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. İlk 4 aylık açıklanan verilerin ardından 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek son 2 aylık veri bekleniyor. Bu veriler neticesinde maaşlar yapılacak zam tutarı da belli olacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.82 olarak belirlenirken, 'En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020' son dönemde sıklıkla aratılıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini ve emekli Ocak zammı oranlarını haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz…