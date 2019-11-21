Türkiye’de çok başarılı 1 yıl geçirdik

BUGÜN NELER OLDU

AMAZON.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Eylül 2018'den beri Türkiye'de olduklarını ve bu bir yılı çok başarılı geçirdiklerini söyledi. Türkiye'ye uzun vadeli baktıkları için yatırım yaptıklarını dile getiren Marriott, "Satın alma ekiplerimizi Lüksemburg'dan İstanbul'a taşıdık. Burada 300 kişilik ekiple faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de sattığımız her şey Türkiye'de faturalandırılıyor" dedi. Türk KOBİ'lerini dünyaya açmak için çalıştıklarını dile getiren Marriott, yatırıma devam edeceklerini kaydetti.