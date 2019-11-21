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O ilimizde yetiştiriliyor! Dünyadan talep yağıyor...

Fransa’dan getirdiği yumurtalarıyla kaz çiftliği kuran iş adamı dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:48
O ilimizde yetiştiriliyor! Dünyadan talep yağıyor...

Van'da yaşayan iş adamı Ömer Kasap, kardeşlerinin önerisi üzerine Fransa'dan yumurtası aldı. Kasap, getirttiği yumurtalardan Ankara'da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri Van'ın Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerini çiftlikte yetiştiren Kasap, 6 ayın sonunda bu kazlardan da yumurta almaya başladı. Kasap, yakın zamanda elde edeceği civcivlere İran, Kuzey Irak ile Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden talep alamaya başladı. Şimdiden 2 binin üzerinden sipariş alan Kasap, taleplere yetişemiyor.

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O ilimizde yetiştiriliyor! Dünyadan talep yağıyor...
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