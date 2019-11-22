Tüketicinin güveni 7 ayın zirvesine çıktı

Tüketicinin harcama ve yatırım kararlarını erteleyerek kabuğuna çekilmesine neden olan geçen yılki kur saldırısının ardından, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle tarihi başarıya imza atılan dengelenme süreciyle birlikte vatandaşın güveni de yükselişini hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi kasım ayında, ekime göre yüzde 5.2 artarak 59.9 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tüketici güven endeksi yükseldi

Tüketici güven endeksinde son dönemde yaşanan yükselişte, ekonomide belirginleşen toparlanma sinyalleri, TL'nin istikrarlı seyri, dövizde dalgalanmanın durulması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri etkili oldu. Merkez Bankası, 25 Temmuz'da başladığı faiz indirim sürecinde, politika faizini toplam 10 puan düşürerek yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası'nın bu adımının kamu bankalarının hamlelere ile desteklenmesi sonucu konut kredilerinin yıllık faizi yüzde 25'lerden 13'e indi.

DÖVİZE GEÇİŞ DURDU

Ekonomiye duyulan güvenin artmasına paralel olarak, TL mevduat, son 1 ayda 100 milyar TL, temmuzdan bu yana ise 150 milyar TL artarak 18 Kasım'da 1 trilyon 212 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. Son bir ayda döviz hesaplarının büyüklüğü ise değişmeyerek 194.2 milyar dolarda kaldı.







YABANCI GERİ DÖNDÜ

Jeopolitik risklerin azalması ve ekonomideki düzelme, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına ilgisini artırdı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 8-15 Kasım tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 301.3 milyon dolarla son 10 ayın haftalık bazda en yüksek net alımını gerçekleştirdi.



OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dengelenme sürecinin ardından ekonomide başlayan toparlanma süreciyle birlikte, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin yukarı yönlü revizyonlarına Ekonomik İşbirliği ve kalkınma Örgütü de (OECD) eklendi. Dünya ekonomisine ilişkin beklentilerini düşüren OECD, Türkiye tahminlerini ise yukarı yönlü revize etti. OECD Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0.3'ten artı 0.3'e, 2020 beklentisini yüzde 1.6'dan 3'e, 2021 tahminini ise yüzde 2.3'ten 3.2'ye çekti. Raporda Türk ekonomisinde büyümenin toparlandığı belirtildi. Dünya ekonomisine ilişkin 2020 beklentisi ise düşürüldü.