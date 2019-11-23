2020’de Doğu Akdeniz’de 5 adet kuyu açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının ekim ayı itibarıyla yüzde 64 düzeyine çıkarak rekor kırdığını belirtti. TBMM'de bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Doğu Akdeniz'de önümüzdeki yıl 5 adet kuyu açılacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir."Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğalgaz ve elektrik hatlarına ilişkin soruya Dönmez, "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz" karşılığını verdi.Dönmez, Trakya'da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura'nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de "Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse" değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, bütçe konuşmasında ise şunları söyledi: "Denizlerde 26 adet sondaj yapılmasını hedeflemekteyiz. Üçüncü nükleer santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor." Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin akaryakıt kalitesi açısından Avrupa'da ilk sırada olduğunu söyledi.Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan ise, "Akkuyu projesinde 4 firma bağımsız üçüncü taraf denetim ve gözetimi faaliyeti gerçekleştiriyor. 2019'da bin 900 adeti saha ve inşaat faaliyetlerine yönelik 2.500 adeti ise ekipman ve imalat faaliyetlerine yönelik olmak üzere 4.400 adet denetim ve gözetim yapıldı" dedi.