Yıllık 500 binden fazla kazanana % 40 vergi

BUGÜN NELER OLDU

Gelir Vergisi'nde değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra yürürlüğe girecek. Yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:Gelir Vergisi tarifesinde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkarıldı. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 gelir vergisi verecek.Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten 20'ye çıkarıldı. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak.Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan lüks konutlar değerli konut vergisine tabi olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 ila 7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3, 7.5 ila 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek. Değerli konut vergisini, konutların sahipleri, varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7.5 olacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.Konaklama Vergisi, yüzde 2 oranında uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak. 2020'nin sonuna kadar oran yüzde 1 olarak uygulanacak.