“BES’te istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz ”

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizin en önemli tasarruf araçlarından birisi olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 16. yılında. BES'in ülke ekonomisi ve sermaye piyasaları için vazgeçilmez yatırım araçları arasına girdiğini ifade eden Halk Emeklilik Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Ali Ulvi Sargon, Halkbank'ın büyük desteği ile istikrarlı büyümesini sürdürerek sektörün lider şirketlerinden biri olma yönündeki hedeflerine hızla ilerlediklerini söyledi. Sargon, "Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı 2019 yılı Ekim ayı rakamlarına göre BES'te 2019 yılı içerisinde sektörde en çok katılımcı artışı gerçekleştiren 2 şirketten biriyiz. Bugün BES'te 575 bin katılımcının geleceği için tasarruf etmesine aracı oluyor, yaptıkları tasarrufların risk iştahlarına uygun fon alternatiflerinde değerlendirilmesini sağlayarak uzun vadede enflasyondan etkilenmemesi için çalışıyoruz. Sektör toplam fon büyüklüğü 110,2 milyar lira ile Gayrisafi Milli Hasılamızın yaklaşık %2.5'i seviyesinde gerçekleşmiştir. Fon büyüklüğü Otomatik Katılım'ın da etkisi ile daha da büyüyecek, ülkemiz tasarruf oranlarını artıracaktır. Sektör bireysel emeklilik fon büyüklüğünde 2019 yılında %24,4 büyürken, şirketimiz %32,6 büyüyerek 5,3 milyar lira rakamına ulaştı" diye konuştu.Şirket olarak BES'ten emekli olan katılımcıların sayısına da dikkat çeken Ali Ulvi Sargon, "Bugün sistemden emekli olan katılımcı sayısı 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 110 bin'i buldu. Halk Emeklilik olarak sektörde faaliyet gösterme süremiz henüz 10 yıla ulaşmadı ancak şirketimizi tercih ederek aktarım ile gelen 402 katılımcımız Halk Emeklilik'ten emekli oldu. Bankacılık kesiminin mevcut öz kaynakları, kredi/mevduat rasyolarının geldiği nokta dikkate alındığında, firmaların kaynak sağlama konusunda sermaye piyasalarına başvurmalarının önemi giderek artmaktadır. BES bir taraftan ülkemizdeki tasarruf eğiliminin artırılması suretiyle dış kaynaklara olan bağımlılığımızı azaltırken diğer taraftan da sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunarak reel sektörün alternatif fonlama imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmaktadır" şeklinde konuştu.