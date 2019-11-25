Finans Ofisi’nden Malezya ve Singapur atağı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yetkilileri, uluslararası fonların Türkiye'ye çekilmesi için İslami finans alanında lider ülkelerden Malezya ve dünyanın önemli finans merkezlerinden Singapur'daki finans şirketi temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu. Finans Ofisi yetkilileri, ayrıca, önemli küresel finans merkezlerinden olan Singapur'da da temaslarda bulundu. Bu kapsamda, Singapur Merkez Bankası, Singapur Yatırım Şirketi (GIC), Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), Singapur Döviz Merkezi (SGX), Bankacılık Finansmanı Enstitüsü (IBF) ile görüşüldü. Toplantılarda Singapurlu yatırımcılara 2022'de hayata geçmesi planlanan İFM'deki işbirliği fırsatları, Türkiye'deki yatırım potansiyeli anlatıldı.Milyarlarca dolarlık sermayeye sahip Singapurlu yatırımcılara İFM'nin bölgesel "hub" olma potansiyeli, anlatıldı.