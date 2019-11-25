Gedik yurtdışına Azerbaycan’dan açıldı

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İhracatın cirodaki payını yüzde 15'ten yüzde 50'ye çıkartan Gedik Holding, Azerbaycan'daki fabrika ile yurtdışında ilk yatırımını hayata geçirdi. Cironun yarısının yurtdışı operasyonlardan gelmesini hedeflediklerini belirten Gedik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Azerbaycan'daki kaynak fabrikası yatırımının kendileri için bölgeye açılma konusunda önemli bir adım olduğunu da dile getirdi. Gedik, "Bu ilk yurtdışı yatırımımız. 5 milyon dolar maliyetle açtığımız fabrikanın kapasitesi 6 bin ton. Bu fabrikadan Rusya ve çevre ülkelere satış yapacağız. Önümüzdeki dönemde kapasite artışına gideceğiz. Böylece, yatırım maliyetinin 30 milyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Burada sadece kaynak elektrodları değil farklı teller de üreteceğiz. Bu yıl teknoloji ihracatına da başladık" dedi.Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik'in ev sahipliğinde Azerbaycan'ın Kazah bölgesindeki fabrika, Gedik Holding'in de ilk yurtdışı yatırımı. Azerbaycan'daki tesis ile bölgede büyüme planı içinde olduklarını anlatan Hülya Gedik, "Yurtdışı yatırımlarımız devam edecek. 2020 ve sonrasında başta Doğu Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki üretim tesislerimizin sayısını artırmayı ve ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz" diye konuşuyor.Türkiye'de kaynak pazarının en büyük oyuncusu olan holdinge ait Gedik Kaynak'ın Azerbaycan'daki tesisi, 9 bin ton kapasiteli ilk kaynak sarf malzemeleri üretecek. Gedik Kaynak'ın GeKa ve GeKaTec markalı kaynak sarf malzemeleri, GeKaMac markalı kaynak makineleri ve GekaRobot markası altında gerçekleştirdiği robotlu otomasyon uygulamalarıyla 80'den fazla ülkeye ihracatı bulunuyor. Holdingin kendi alanını genişletmede en önemli adımlarından biri de sahibi olduğu Gedik Üniversitesi Hülya Gedik, "Bu alanda Avrupa'nın en büyük kaynak firmalarından biriyiz. Buradaki tecrübemizi eğitimle birleştirerek Türk sanayisine önemli katkılar sunma hedefindeyiz" diye konuştu.