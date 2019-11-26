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haberi: güncel oranlar! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

ile ilgili araştırmaları kış ayına yaklaşılmasıyla birlikte daha da arttı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen ya da ev ve otomobil almak isteyen kişiler bankaların güncel kredi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. İnternet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar' 'ihtiyaç - taşıt - ' sorugulamalarını yapan bireyler için en yeni oranları haberimizde derledik. Öte yandan uzmanlar önümüzdeki aylarda kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini belirtiyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve diğer bankalarla ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:03
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları güncel oranlar! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle başlayan kredi faiz oranlarındaki indirimler tüm sektörlere olumlu yansıyarak ekonomide canlanmaya fayda sağladı. Kredi faizi indirimleriyle yaz ayı boyunca ihtiyaçlarını gideren kişiler kış ayıyla birlikte yeni bir indirim dalgasının da gelmesini bekliyor. Peki ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25
: 1.19
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları güncel oranlar! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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