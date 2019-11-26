Son dakika haberi: Kredi faiz oranları güncel oranlar! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle başlayan kredi faiz oranlarındaki indirimler tüm sektörlere olumlu yansıyarak ekonomide canlanmaya fayda sağladı. Kredi faizi indirimleriyle yaz ayı boyunca ihtiyaçlarını gideren kişiler kış ayıyla birlikte yeni bir indirim dalgasının da gelmesini bekliyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99