Turkcell e-Şirket’le kurumları 2020’ye hazırladı

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Turkcell, yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile işletmelerin 2020 yılı için yasal zorunluluk haline gelecek e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-smm kullanımına ilişkin ihtiyaçlarına e-Şirket çatısı altında çözüm sunuyor. Kurumları yeni yıla hazırlayan yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, işletmelerin finansal dönüşümüne de katkı sunmanın yanı sıra zamandan ve maliyetlerden de tasarruf ettiriyor. Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ürünleri ile Office 365 ve Akıllı Faks entegrasyonundan oluşan Turkcell'in e-Şirket platformuna, hızlı giriş uygulaması sayesinde cep telefonu numarasıyla giriş yapılıyor.Her zaman şirketlerin yanında yer aldıklarını söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şu değerlendirmeyi yaptı: "Uçtan uca terzi işi çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimizle kurumların dijitalleşerek rekabette bir adım öne geçmelerine katkı sağlıyoruz. Bunun bir parçası olarak şimdi de KOBİ'lerimizin vergi uyum süreçlerini dijital ortama taşımaları ve kolayca takip edebilmeleri için e-Şirket platformumuz ile çözüm sunuyoruz. Bu sayede KOBİ'ler sadece süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayacak; aynı zamanda Ocak 2020'de zorunlu olarak hayata geçecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne de uyum sağlayacak. Sunacağımız yenilikçi çözümlerle ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda olan KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."