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: Emekliye 1287 TL! En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Artık Ocak ayına girmemize oldukça kısa bir süre kala, 12 milyon vatandaşın emekli maaşı zam oranları belli olmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından bu dönemde sıklıkla ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak’ sorusu araştırılmaya devam ediyor. 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olurken, Merkez’in beklenti anketi doğrultusunda maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. Bu durum gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 87 ile 408 TL arasında zam gelecek. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 08:24
Son Dakika Haberi: Emekliye 1287 TL! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Bilindiği üzere 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olarak açıklanmıştı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın beklenti anketi yine maaşlarda belirleyici bir etken olacak. Merkez'in anketine göre ise maaşı artış oranları yüzde 7.3 seviyesinde olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayı itibariyle beraber emekli maaşı netlik kazanacak. Beklentilerin doğru çıkması durumunda ise emekliye yüzde 7.3 oranında zam yapılacak. Peki, bu durum maaşlara nasıl yansıyacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA 1287 TL! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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