Son Dakika Haberi: Emekliye 1287 TL! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Bilindiği üzere 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olarak açıklanmıştı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın beklenti anketi yine maaşlarda belirleyici bir etken olacak. Merkez'in anketine göre ise emekli maaşı artış oranları yüzde 7.3 seviyesinde olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayı itibariyle beraber emekli maaşı netlik kazanacak. Beklentilerin doğru çıkması durumunda ise emekliye yüzde 7.3 oranında zam yapılacak. Peki, bu durum maaşlara nasıl yansıyacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA 1287 TL! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?