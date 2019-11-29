Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.