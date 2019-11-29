Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?

Milli Piyango'un '2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'ndeki büyük ikramiye 80 milyon lira. Biletler bugünden itibaren piyasaya sürülecek. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satışa sunulacak. Peki 80 milyon lira ile neler yapılabilir?
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:46Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:47
31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.