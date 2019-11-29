Türkiye’ye yatırımda geç kalan üzülecek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımcılara, "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın" çağrısında bulundu. Trabzon'da düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde konuşan Bakan Albayrak, enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm kazanımları daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı. Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurtdışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin" dedi.Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak, parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde durduğuna dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek. Bu yıl itibarıyla yeni ekonomi programında koyduğumuz hedeflerin inşallah tamamına emin adımlarla ilerleyeceğiz." Geçen yıl yaşanan kur ve finansal atakların etkilerinin atlatıldığına dikkat çeken Bakan Albayrak, finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çekti. Albayrak, "Öncü datalar bunu gösteriyor zaten. Son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı" dedi.Bakan Albayrak, atılan adımların sonucunda toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü ifade etti. Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız" dedi. Albayrak, ekonomideki başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekti.BAKAN Albayrak, bu hafta dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşunun Türkiye'nin kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla geride bıraktığını ifade ettiğini kaydederek, "Birkaç ay öncesine kadar ekonomimizin üzerinde oluşturulmak istenen tüm karanlık senaryoları geride bıraktık" dedi.BAKAN Albayrak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı da ziyeret etti. Albayrak, Türkiye'nin 6 yıldır fiili bir savaşta olduğunu, mücadele verdiğini, çok tarihi dönemlerden geçtiğini söyledi.PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bakan Berat Albayrak'tan, her fırsatta IMF'yi adres gösterenlere tokat gibi yanıt geldi. Bakan Albayrak, "IMF ile anlaşmayı bırakın tüm saldırılara rağmen her alanda iyileşme oldu. Türkiye kendi kanatlarıyla daha güçlü çıktı. Borç alan emir alır, borç stoku 70'lerden 30'lara düştü" dedi. Ekonomiyi eleştirenlere yönelik yasa hazırlığı iddiasını da yanıtlayan Bakan Albayrak, "Böyle bir hazırlık yok. SPK ve BDDK yasası ile mevzuatları kapsamında suç işleniyorsa gerekli merciler bununla ilgili adım atar. Ben halka açık bir şirketin hisse senedini alıyorsam ve siz belirli bir noktada pozisyon alıp o şirketi batırmaya, operasyon çekmeye çalışıyorsanız bu suçtur. Türk Lirası'na operasyon çekeceksiniz, 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız, biz de izleyeceğiz öyle mi? Devletimiz ve kurumlarımız buna izin vermez, bunu yapmak isteyenlere öyle bir dayak atar ki!" dedi.TÜRKIYE'NIN son bir yılda sergilediği performansa uluslararası yatırımcılar ve analistler de şapka çıkardı. Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius, "Türkiye'de inanılmaz değişimler yaşanıyor, pek çok insan bu değişimi fark etmiyor" dedi. Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash ise, Türkiye ekonomisinde ciddi düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Ekonomide önemli toparlanma yaşandı" diye konuştu.Rize Ticaret Borsası'nda 'Türkiye için Değişim Başlıyor' toplantısında iş dünyasına seslenen Bakan Albayrak, "Bir yıl önce bir tweet ile ne kadar hassas ekonomik altyapı vardı. Bugün bir tweet değil, yaptırımlara, tehditlere, saldırılara karşı daha sağlam, istikrarlı bir temele doğru hızla kavuşuyoruz" diye konuştu.