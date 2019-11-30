Amadeus Türkiye’de büyümeye devam edecek

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Seyahat teknolojisi alanında yarattığı verimlilik ve sıfır atığa verdiği önemle bilinen Amadeus, Türkiye'deki 25'inci yılına özel olarak Amadeus'un üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir zirve düzenledi. Küresel trendler, seyahatin geleceği ve dijitalleşme gibi konuların ele alındığı zirve öncesi bir konuşma yapan Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve büyümeye devam edeceklerini söyledi. Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh de Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, bu anlamda Türkiye'de son dönemde turizme olan ilgi ve devlet desteklerinin değerli olduğunu belirtti. Dünyanın önde gelen seyahat teknoloji firmalarından biri olan Amadeus, şirketin Türkiye'deki 25'inci yılına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan "Amadeus Executive Summit"e Amadeus'un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri katıldı.Zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, 30 yıl önce kurulan ve 190 ülkede faaliyet gösteren Amadeus'un 25 yıldan bu yana Türkiye'de olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Willems, "İlk başladığımızda sadece 3 kişiyken şu anda yaklaşık 250 çalışana ulaştık. Bundan sonraki dönemde de büyümemiz devam edecek." dedi. Türkiye'nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunu ve özellikle turizme devlet tarafından verilen önemin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Willems, şöyle devam etti: "Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülke ve turizm trafiği çok hızla artıyor. İstanbul'a cruise'lar da gelmeye başladı, yakında büyük kongre ve toplantılar da başlayacak. Amadeus olarak bakarsak 2020'nin bundan da daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz."