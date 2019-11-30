Çevreci tabelalar ile fark yarattı

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Avrupa Endüstriyel Reklam, 10 yılda 20 kattan fazla büyüyerek endüstriyel reklamcılık sektörünün önemli oyuncuları arasına girdi. Şirket, Avrupa Reklam CEO'su Muharrem Kaya, tüm yurt çapında zincir mağazalar, özel tasarım, seri imalat ve uygulama konularında hizmet verdiklerini söylüyor. Şirket, proje aşamasından anahtar teslimine kadar olan süreçte, müşterilerin doğru bilgiyi alabilmesi için online servisler kullanıyor. Açık hava reklamcılığının en büyük handikaplarından biri olan ölçümleme sorunu üzerine yoğunlaşan Avrupa Tabela, geçtiğimiz günlerde bu alanda yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı IoT projesi olan SBOARD'u ( Smart Sign Board – Akıllı Reklam Tabelası ) hayata geçirdi. SBOARD adı verilen sistem sayesinde markalar, kaç kişinin panolarına göz attığını, tabelayı gördükten sonra mağazaya kaç kişinin girdiğini veya girmediğini hatta potansiyel müşterilerin duygu durumu analizlerini ölçümleyebilecekler. Avrupa Tabela CEO'su Muharrem Kaya, "Dünya'daki teknolojik gelişmeleri sektörümüz gereği sürekli takip ediyoruz. Nesnelerin interneti aslında bizim için en ideal alanlardan bir tanesi idi. Ekibimizle bu alanda neler yapabileceğimizi çıkardık ve SBOARD'u sadece Türkiye'ye değil, tüm Dünya'ya hediye ettik" dedi. Öte yandan şirketin bir diğer buluşu ise nanoteknoloji kullanılarak yapılan çevreci tabelalar. Kumaştan yapılan tabelalar geri dönüşümlü ve doğaya en ufak bir zararı bulunmuyor. Şirketin bir diğer çevreci tabelaları ise enerji üzerine. çevreci tabelalar, gün içinde güneşten aldığı enerjiyi özel bir sistemle depoluyor. Akşam hava karardıktan sonra ışıklı tabelalar, sürücülere park yeri bulmaları konusunda büyük kolaylık sağlıyor.