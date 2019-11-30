İstanbul Metrosuna uluslararası mükemmellik ödülü

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Türkiye'nin dev projelerine uluslararası ödüller gelmeye devam ediyor. Son olarak, İstanbul metrosu dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan AEC Mükemmellik Ödülleri 2019'da (AEC Excellence Awards 2019), büyük ödülü kazandı. Bu sene Türkiye adına bir ilkin yaşandığı yarışmada İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım Hizmetleri ve Ümraniye- Ataşehir-Göztepe Metrosu projeleriyle yarışan Yüksel Proje, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanılarak tasarlanan her iki projede de büyük ödülü kazandı. Dünya genelinde Autodesk yazılımlarıyla hayata geçen projelerin yarıştığı ve bu yıl 8.'si yapılan AEC Excellence Awards, sektörünün oscarı olarak tanımlanıyor. Dünyanın dört bir yanından mimarlık, mühendislik ve inşaat alanında BIM ve yeni teknolojilerin kullanıldığı projeler; altyapı tasarım, üstyapı tasarım ve yapım kategorilerinde vitrine çıkarılıyor. 40 ülkeden 230 başvuru arasından ilk defa Türkiye'den bir Türk firmasının; üstelik 2 proje ile birden şampiyon olduğu yarışmanın ödül töreni, önceki gün Amerika'daki Autodesk University etkinliğinde yapıldı. Ödülü İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol ve Yüksel Proje Genel Müdürü Mete Baykır teslim aldı. Projelere bir ödül de 3 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde verilecek.500 milyon doların üstündeki projelerin yatıştığı kategoride birinciliği alan projede kullanılan BIM teknolojileri sayesinde yaklaşık yüzde 16 tasarruf sağlandı. Dünya genelindeki binlerce proje arasından Türkiye'den 2 projenin eş zamanlı ödül kazanmasını, Türk şirketlerinin inşaat ve altyapı projelerinde ulaştığı ileri seviyenin bir göstergesi olduğunu belirten Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, "Ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilmenin ön şartlarından birisi haline gelen BIM uyumlu çalışabilmek doğru planlama ve işbirliği araçları sayesinde uygulama aşamasında en yüksek verimliliği sağlamaya yardımcı oluyor. Başarıya katkı sağlayan projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz" dedi. Yüksel Proje'nin Ar-GE ve Yüksel Proje Genel Müdürü Mete Baykır ise "Bu başarımızın arkasında yüzde 60'ı mimar ve mühendislerden oluşan çalışanımız, 41 yıllık bir mühendislik birikimimiz var. Sektörün ilk AR-GE merkezi unvanı alan firması olarak; bu birikimimizi gelişen teknoloji ve yenilikçi çözümlerle destekleyerek uluslararası arenada gurur duyacağımız işlere imza atıyoruz" dedi.