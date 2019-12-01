İkinci nükleer için Çin’le imza atılıyor

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İkinci nükleer santral için Çinliler ile imza aşamasına gelindi. SABAH'a açıklamalarda bulunan SPIC'in (Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi) Nükleer Güvenlik ve Kalkınma Bölüm Başkanı Hao Hongsheng, "Yılsonuna kadar anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Santral 4 reaktörden oluşacak. CAP1400 modeli Türkiye'de kurulacak. İnşasında 10 bin, devreye alındığında ise 2 bin kişi çalışacak" dedi. Hao, finansmanın bir kısmını Çin, diğer kısmını Türkiye'nin karşılayacağını, oranın görüşüldüğünü belirtti.Çin'de her bir reaktörün inşasının en az 56 ay sürdüğünü, ancak Türkiye'de bu sürenin değişebileceğini anlatan Hao, "Türkiye'deki şirketler ile teknoloji ve yönetim konusunda işbirliğini güçlendirmeyi bekliyoruz. Tecrübelerimizi Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi. SCIP Başkanvekili Yan Jinquan, Çin'in nükleer konusunda Batı Avrupa'ya göre denetim, güvenlik, teknoloji ve ekipman açısından avantaja sahip olduğunu belirterek, "3. nesil nükleer teknoloji daha ciddi güvenlik sistemleri kullanıyor. Fukuşima'dan sonra Avrupa ve ABD'den uluslararası denetim kuruluşları ile birlikte güvenlik sistemleri yeniden test edildi. Öneriler sunuldu, sel ve depreme karşı güçlendirmeler yapıldı" şeklinde konuştu.Shandong Nükleer Güç Ekipmanları Üretim Şirketi'nde AP1000 ve CAP1400 nükleer güç santralleri için üretim yapılıyor. Çelik çubuklarla destekli, monte edilmesinin ardından arası betonla doldurulacak CAP 1400 nükleer güç santralinin dış kabuğuna yakıtla dolu bir yolcu uçağı çarpması halinde dış yüzeyde sadece 'çizik' oluşacağı ifade ediliyor.Tarık IŞIK