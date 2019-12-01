Üç yılda ihracatını 500 milyon $’a çıkaracak

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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketin kayyum yönetiminde ihracat hedefini büyüttüğünü belirterek, 2023'e 500 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını vurguladı.Erciyes Anadolu Holding bünyesinde 41 şirket olduğunu, bunların 12'sinin ihracat yaptığını anlatan Ertekin, şöyle konuştu: "Tekstil, mobilya, demir çelik, kablo ve kimya sektöründeki şirketlerimiz ihracat yapıyor. Tekstil sektöründeki 4 şirketimiz var: Boyteks, Weavers, Elda Halı ve Vellteks Kumaş. Bunların 2018 toplam ihracatı 139 milyon 548 bin dolar. Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat olmak üzere kablo sektöründe 98 milyon 573 bin dolar ihracat yaptık. Mobilya bizim en güçlü olduğumuz alan. İstikbal, Bellona ve Mondi markamızla markalı mobilya sektörünün yüzde 25'ten fazlasını domine ediyoruz. 1 milyar dolar civarında üretim yapıyoruz. Bizden sonra Türkiye'deki en büyük grup 100 milyon dolar civarında üretim yapıyor. Orada iç piyasaya mal yetiştirmekte çok zorlanıyoruz buna rağmen 84 milyon 599 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Demir-çelikte Boyçelik ve Serko markalarımızla 44 milyon 397 bin dolar ihracat yaptık. Kimya grubunda da Türkiye'deki en büyük sünger üreticisi olan Form Sünger markamızla 24 milyon 626 bin dolarlık ihracat yaptık." 2018'de 391.7 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yılın ilk 10 ayında rakamın 365 milyon doları bulduğunu belirten Ertekin, "2019'u 400 milyon dolarla kapatırız. İhracatta 3 yılda yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. 2023 için 500 milyon dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyoruz. Hatta ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekleşmesi durumunda bu hedefi aşarız" dedi.