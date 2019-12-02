Firuz Bağlıkaya yeniden başkan

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) dün yapılan 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Firuz Bağlıkaya kazandı. Hasan Erdem ve Tansu Demir'in Davut Günaydın'ın başkanlığında birleştiği seçimde, Bağlıkaya yüzde 63'lük oy oranıyla yeniden başkan oldu. 4 bin 13 kişinin oy kullandığı yarışta Bağlıkaya 2530 oy alırken, Günaydın 1459 oy aldı. Yeni dönemde 3 yıl başkanlık yapacak olan Bağlıkaya'nın yönetiminde Abdülhamit Kuk, Osman Tolga Gencer, Soner Bacaksız, Diyaeddin Şahin, Ceren Anadol, Hasan Eker ve Nalan Yeşilyurt yer alıyor. Bağlıkaya'nın eski yönetimden listesine giren tek isim Ali Bilir olurken, yine eski yönetim kurulu üyesi İbrahim Canatan da Disiplin Kurulu üyesi oldu.Dün yapılan seçimlerde acenteler Turizmi Geliştirme Ajansı'nın (TGA) temsilcisine de oy verdi. Emin Çakmak, Serhat Uslan, Erkunt Öner, Hüsnü Kemal Zaimoğlu ve Halil İbrahim Kalay'ın yarıştığı seçimde acenteler 1424 oyla Kalay'ı seçti. Yeni dönemde Halil İbrahim Kalay, acenteleri temsilen TGA'da yer alacak.