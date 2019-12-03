İhracat 180 milyar $’ı buldu

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İhracat kasımda 16.2 milyar dolar oldu. Ocak-kasım döneminde ihracat ise yüzde 1.77 atarak 165 milyar dolara ulaştı. 12 aylık ihracat da 179 milyar 860 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda ithalat 18.1 milyar dolar olurken, 11 ayda ise rakam yüzde 11.29 azalarak 190.2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da 11 ayda yüzde 51.8 düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı sadece kasım ayında yüzde 89.3 düzeyinde gerçekleşti. Ocakkasımda bu oran yüzde 86.8'e yükseldi. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kasım ayı ihracatımız 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi. Artan korumacılık nedeniyle Türkiye'nin 2017'de ihracatta yaşadığı kaybın 893 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, "Korumacılık önlemlerinden etkilenen ihracat tutarımız 2018'de 7.2 milyar dolara, 2019'da ise 11 milyar dolara çıktı. Bunun 14.4 milyar dolara kadar çıkması muhtemel" dedi.Kasım ayının lideri 2.7 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü oldu. Onu 1.8 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1.5 milyar dolar ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Kasımda en çok ihracat artışı gemi ve yat sektöründe oldu. Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre geçen ay en fazla ihracat, 1.4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla Irak, 948 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 61 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi de Çin ve Almanya takip etti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. 9 aylık verisini açıklayan Güney Kore'nin ihracatı yüzde 9.8 düşmüş durumda. Birleşik Krallık'ta azalma yüzde 6.5, Almanya'da 5.2, Rusya'da 4.6, Japonya'da 4.5, ABD'de 1.2. Çin'in ihracatı yüzde 0.1 düşmüş durumda. Türkiye'nin ihracatı ilk dokuz ayda yüzde 2.6 arttı" dedi. Kasımda 176 ülkeye ihracatta lira kullanıldığını, toplam rakamın 5.3 milyar lira olduğunu anlatan Gülle, "Kasımda beyannamelerinde lirayı tercih eden firma sayısı 7 bin 190 oldu. Miktar bazında ihracatta ise kasımda yüzde 6.8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında yüzde 16.5 artışla 134 milyon tona ulaşıldı. 11 ayda pariteden kaynaklanan negatif etki 4.4 milyar dolar oldu" değerlendirmesinde bulundu.