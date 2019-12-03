Sıfır Atık projesinde ikinci ayak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinde yeni döneme geçiliyor. Poşetlerin ücretli hale gelmesi ile buradaki kullanım yüzde 77 oranında azalırken, şimdi de üretici firmalara katılım payı getirecek Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) yönetmeliği devreye alınıyor. Ocak 2020'de uygulanacak yönetmelik ile üretici firmalar, ürettikleri ürünlerin ambalajları için kilogram, ton ve metreküp başına katılım bedeli ödeyecek. Geri dönüşüm katkı payı uygulaması bir yandan giderek artan ambalaj geri dönüşüm maliyetini azaltmayı amaçlarken, diğer yandan da üretici firmaların ambalaj gramajlarını minimuma çekmeyi hedefliyor. Ambalaj maliyetinin vatandaşa değil üretici firmalara çıkarılacağı GEKAP yönetmeliğiyle ilgili SABAH'a konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geri kazanım katılım payıyla ilgili üretici firmalara 1 kuruş ile 10 kuruşa kadar katılım yükümlülüğü getirdik, onu da uygulamaya geçireceğiz" dedi. Bakan Kurum, "Katılım payı kilogram başına mı yoksa ürün bazlı mı alınacak" sorusuna ise, "Değişiyor, kilogram başına olan da ton başına olan da var" yanıtını verdi. Kurum, 25 kuruşluk poşet ücretinin ise 2020'de sabit kalacağını belirtti.