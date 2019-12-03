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8 bin işçi çıkaracak

’nın önde gelen bankalarından , 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.12.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 14:45
Unicredit 8 bin işçi çıkaracak

Milano merkezli bankadan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Almanya ve Avusturya'ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17'sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9'una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.

Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar avroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya'yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya'yı ilgilendirdiği belirtildi.

UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler'deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.

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Unicredit 8 bin işçi çıkaracak
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