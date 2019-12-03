Vakıf Katılım’dan MobildePOS

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VakıfKatılım, Samsung ve PayCore'la hayata geçirdiği uygulama ile kullanıcılarına MobildePOS hizmeti sunacak. Yeni ürün, alışagelmiş standart POS cihazlarına bağlılığı ortadan kaldırarak işletme sahibi ya da çalışanlar tarafından NFC özellikli telefonlarla kullanılabilecek. Uygulamanın işletme sahibi tarafından yüklenmesinden sonra NFC özellikli cep telefonu istenildiği zaman bir POS cihazına dönüşebiliyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "MobildePOS, hayata geçirdiğimiz önemli projelerden sadece biri. MobildePOS gibi pratik bir uygulamanın ilk kez Vakıf Katılım tarafından uygulanması son derece gurur verici" dedi.Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise "Samsung Electronics olarak kurumsal çözümlerimiz ile işletmelerin ve KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek oluyoruz" şeklinde konuştu.