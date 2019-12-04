Emeklileri dolandıran çete prim dağıtmış!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çökertilen çeteye dair yeni ayrıntılar çıktı. Emeklileri hedef alan çete, sosyal medya hesaplarında ve gazetelerde "Emeklilere Kredi" ve "Kredim Kolay" başlıklarıyla ilan verdi. İlandaki numaraları arayan mağdurlar, Beylikdüzü ve Şişli'deki ofislere yakın yerlerde misafir edildi. Ardından ofislere götürülen ve kredi ihtiyacı olan mağdurlar adına yüksek ücretli cep telefonu veya elektronik cihaz satın alıyormuş gibi faturalar kesildi, maaşlarının 12 katına kadar senetler imzalatıldı. Çete, mağdurlara muvafakatname imzalattı. Komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında kesintilerle de karşı karşıya bırakılan mağdurlara çok küçük miktarda ödemeler yapıldı. "Kredi alacağım" diye beklerken bir anda senetlere imza atan ve maaşlarına haciz gelen emekliler, polise şikâyetçi oldu. 987 emekli vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 13 ilde 50 şüpheli gözaltına alındı. Firari 35 şüpheli ise aranıyor. Çete liderlerinin prim sistemi kurduğu, çete üyelerine getirdikleri emekli sayısı kadar prim ödediği de belirlendi.