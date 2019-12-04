Enflasyon % 12’nin altında kalacak

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e yükselen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin başarısı ile bu yılın ekim ayında yüzde 8.55 ile 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon, kasımda da beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 0.38 ile 0.75 olan beklentilerin altında gerçekleşti.Yıllık enflasyon, yüzde 10.56 oldu.Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azaldı. Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir" ifadesini kullandı.Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı (YEP) projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10.56 olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon 2018'de yüzde 20.3 olarak gerçekleşmişti.SON üç toplantıda politika faizini 10 puan indirerek yüzde 14'e çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 12 Aralık'ta bu yılın son faiz kararı için toplanacak. Mevcut durumda Türkiye'nin reel faizi yüzde 3.5 seviyesine geriledi ancak bu hâlâ gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan yüzde 2.5'in üzerinde kalıyor. Analistler Merkez Bankası'nın 100-200 baz puan arasında indirim yapmasını bekliyor.ANA harcama grupları itibarıyla kasımda aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 0.44 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 43.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Yurt içi ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) kasımda yüzde 0.08 azalırken, yıllık olarak yüzde 4.26 arttı. Yurtiçi ÜFE, geçen yılın eylül ayında yüzde 46.15'e çıkmıştı.HALK Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, "Bu yılı yüzde 12'lik YEP hedefinin altında bir yıllık enflasyonla bitirebiliriz. 2020'de de tek hane mümkün" dedi. Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş ise yılsonu beklentilerini yüzde 12.5'ten 11.5 civarına çekeceklerini söyledi.