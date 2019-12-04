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Konut kredisini 0.99’a çekti

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Konut kredisini 0.99’a çekti
YAPI Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.99'a çekti. Kredi almak isteyenler üst limit olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yararlanabilecek. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: "Faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz."
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Konut kredisini 0.99’a çekti
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