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Son Dakika Haber: Ocak maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Aralık ayına girmemiz ile birlikte milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zamlar ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. Her yıl 2 defa zam alan emekliler, bu maaş artışlarını Ocak ve Temmuz aylarında yaşıyorlar. Ocak ayına gelmemize kısa bir kala yeni yılda ne kadar maaş artışı yaşayacaklarını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:28
Son Dakika Haber: Emekli Ocak maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl iki zam iki de ikramiye alan emekliler, geçtiğimiz Temmuz ayında zamlı maaşları ceplerine koymuşlardı. Ocak ayının gelmesine artık sayılı bir zaman kala '2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak artışta en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Peki, 2020 yılı emekli zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

2020 YILI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yıl içerisinde iki kez zam alan emekliler Ocak ve Temmuz dönemlerinde zamlarını hesaplarında görebiliyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emekliye verilecek olan zamn oranı da belli olacak.

Şuana kadar açıklanan enflasyon rakamları ile konuyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

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Son Dakika Haber: Emekli Ocak maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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