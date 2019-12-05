Pazarlamada dijital atak

BUGÜN NELER OLDU

KOBİ'lerin özellikle de perakende sektörünün hızlı bir dijitalleşme sürecinden geçtiğini ifade eden Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, sektörün yatırım planlarının verimlilik odaklı şekillendiğine dikkat çekti. "Dijital dönüşümü yaşarken verimlilik odaklı olmak önemli. Yalnızca dijitalleşme değil, tüm süreçleri kapsayan verimlilik odaklı bir dönüşüm gündemde olmalı" diyen Uzelli bu konudaki yeni teknolojileri SABAH'a anlattı. 1994 yılından bu yana 'entegre elektronik güvenlik hizmetleri' alanında faaliyet gösterdiklerini belirten, Uzelli, "Perakendecilerin ana işlerine odaklanmalarını sağlayan ve verimliliklerini artıran yenilikçi çözümler sunuyoruz. Açıkta ürün sergileme, iç ve dış kayıpların engellenmesi, envanter güvenliği, stok doğruluğu (RFID), mağaza performans ölçümü, kasa işlemlerinin kontrolü, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi gibi kârlılığa doğrudan etki eden birçok konuda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle perakende sektörünün sürekli gelişimine katkı sağlıyoruz. Bugün perakende sektörünün yüzde 60'ı, en büyük lokal ve global tekstil perakendecilerinin yüzde 90'ı ihtiyaçlarını karşılamada Sensormatic çözümlerini tercih ediyor" dedi. Son dönemde dijitalleşmede öne çıkan Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama (RFID) sisteminden de bahseden Uzelli, "Bu sayede işletmeler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konular çözüme kavuşuyor. Sensormatic RFID çözümü ile 10 kat hızlı ürün sayımı yapılabiliyor" diye konuştu.